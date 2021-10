Standard Lüttich verliert in Mechelen - Aufgebrachte Fans unterbrechen zweimal das Spiel

Standard Lüttich hat im Freitagsspiel des 10. Spieltags in der ersten belgischen Fußball-Liga einen wahren Horrorabend erlebt. Die Lütticher gingen mit 3:1 beim KV Mechelen unter. Schon nach 18 Spielminuten stand das 3:0 auf der Anzeigetafel, was einige Lütticher Fans ausrasten ließ. Zuerst bewarfen sie ihre eigenen Spieler mit Tennisbällen und danach stürmten einige das Spielfeld. Standard verlor damit schon 3 Begegnungen in Folge.