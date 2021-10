Unerfahrene Besatzung? Belgiens Fregatte "Leopold I." wird nicht für das anstehende Nato-Marinemanöver zugelassen

Aktuell liegt die „Leopold I.“ am Kai des niederländischen Hafens von Den Helder, von wo aus sie eigentlich zum Nato-Marinemanöver „Joint Warrior“ auslaufen sollte, um danach am Britischen FOST-Trainingsprogramm (Fleet Operational Sea Training) teilzunehmen.

Besonders peinlich ist, dass diese Fregatte zur permanenten Nato-Aufgabengruppe Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) gehört, von der erwartet wird, dass die dazugehörigen Schiffe immer direkt einsatzbereit sind. An „Joint Warrior“ nehmen Schiffe, U-Boote, Flugzeuge, Hubschrauber und auch Bodentruppen teil (54 Schiffe aus 12 Ländern - ohne Belgien).

Es ist in den Augen vieler belgischer Marineangehöriger tragisch und peinlich, dass gerade diese jungen Rekruten darauf verzichten müssen, gerade bei einem solch umfangreichen Manöver, an dem verschiedene Gefechtseinheiten zu Wasser, in der Luft und am Boden dabei zu sein, denn hier können Erfahrungen von unschätzbarem Wert gesammelt werden. Für Belgien und seine Marine ist dies mit Sicherheit eine Blamage auf internationaler Ebene.