Neue Außenbeleuchtung für die Liebfrauenkirche von Laken - Hier ruhen die belgischen Könige

Nach rund einem Jahr ist die Erneuerung der Giebelbeleuchtung der Liebfrauenkirche von Laken abgeschlossen worden. Beliris, die regionale Bauverwaltung von Brüssel hat die neue Beleuchtung in diesen Tagen in Betrieb genommen und meldet dazu: „Eine goldene Glut beleuchtet jetzt die Bögen dieser majestätischen Kirche und weißes Licht setzt die Elemente des Giebels so in Szene, dass die in den Himmel aufsteigen.“