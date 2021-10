Schon wieder Randale in belgischem Stadion: Beerschot-Fans bewerfen eigenen Keeper mit Rauchbomben

Jedenfalls stand Keeper Vanhamel nach einer knappen Stunde Spielzeit in einer Rauchwolke und Schiedsrichter Lambrechts unterbrach das Spiel, um den Krawallmachern deutlich zu machen, was die Folgen davon seien, wenn sie weiter so machen würden. Doch diese sahen dies wohl als Provokation und warfen weitere Gegenstände wie Rauchbomben und Kracher in Richtung Tor.

Jetzt war es Vanhamel selber, der an die Beerschot-Anhänger appellierte, mit ihrem Blödsinn aufzuhören und er räumte dann auch selber seinen Torbereich auf. Danach plätscherte die Partie einfach weiter und es vielen weder Tore noch weitere Gegenstände umher.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)