Spitzenspiel: Anderlecht und Club Brügge trennen sich mit einem schmeichelhaften 1:1

Anderlecht hätte durchaus mehr aus dem Spiel machen können, denn Chancen gab es genug und nach seinem Fehler zeigte Torwart Van Crombrugge gute Leistungen und ließ keinen weiteren Treffer zu. Dieser hätte durchaus noch fallen können - auch auf der anderen Seite.

Club Brügge verpasste damit den heiß ersehnten Sieg gegen den Erzrivalen Anderlecht, obschon „Blau-Schwarz“ nach dem gegen Leipzig gewonnen Spiel in der vergangenen Woche sehr motiviert war. Leider gab es auch hier wieder, wie bereits bei anderen Spielen in den vergangenen Tagen, sogenannte Fans, die Kracher und andere Projektile auf das Spielfeld warfen. Der Fußball in Belgien zeigt sich damit nicht unbedingt von seiner besten Seite.

In der Tabelle führen Union Saint-Gilloise aus Brüssel und Club Brügge mit jeweils 19 Punkten aus 10 Spielen vor AS Eupen und Racing Genk sowie Antwerpen mit je 17 Zählern. Anderlecht und Mechelen folgen mit 16 Punkten auf den Plätzen 6 und 7. Eupen und Genk treffen am Sonntagabend ebenfalls im direkten Vergleich aufeinander und der Gewinner übernimmt die Tabellenführung (mehr dazu am Montag in unserer Sportrubrik).