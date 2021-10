Tödliche Messerstecherei im Rotlichtviertel von Ostende fordert ein Menschenleben

Die Messerstecherei von Ostende fand gegen 5 Uhr 45 in der Vooruitgangsstraat im Rotlichtviertel der Hafen- und Kurstadt statt. Dabei erlitt ein 30 Jahre alter Franzose lebensgefährliche Verletzungen, an denen er rund eine Stunde nach Einlieferung in einem Krankenhaus verstarb.

In den Vorfall waren zwei weitere Franzosen verwickelt, die die Polizei festgenommen hat. Inwiefern diese Beiden in den Fall verwickelt sind, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ebenso unklar, wie der Hergang der Tat selbst. Die Ermittlungen sind in vollem Gange und die Staatsanwaltschaft hat wegen Mordes einen Untersuchungsrichter einbestellt.