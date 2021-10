Vorsicht bei der Maisernte: Schwerer Unfall mit einer Landmaschine fordert eine Schwerverletzte

In Pulle bei Zandhoven in der Provinz Antwerpen ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen, als ein Maishäcksler mit einem Personenwagen zusammenstieß. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde die Fahrerin des PKW schwer verletzt. Während der aktuell wieder laufenden Maisernte sind in ländlichen Regionen auch in Flandern zahlreiche schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs. Hier heißt es vor allem auf kleinen Straßen aufpassen!