Bei den Ausgrabungen an den Kais an der Schelde in Antwerpen werden viele Skelette gefunden

Die Archäologen sind an den Kais noch vollauf mit den Forschungen beschäftigt, so Vansweevelt: „Wir haben schon 20 Skelette gefunden und ich gehe davon aus, dass wir noch einige mehr finden werden. Neben der Abtei befand sich auch ein Friedhof, also wussten wir, auf was wir stoßen würden. Aber wir haben nicht erwartet, dass wir an dieser Stelle hier so viel finden würden. Nach dem 19. Jahrhundert entstand hier eine andere Bebauung. Wir gingen davon aus, dass dadurch darunter viel mehr verschwunden war. Doch hier liegen noch viele Skelette, manche nicht mal einen Meter tief im Boden.“

