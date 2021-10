Eupen und Antwerp führen die Tabelle an - Standard entlässt Trainer Mbaye Leye

Die AS Eupen (Foto) gewann am Sonntag mit 3:2 gegen Racing Genk und Antwerp FC besiegte AA Gent mit 1:0. Damit haben beide Mannschaften 20 Punkte aus 10 Spieltagen auf dem Konto und führen die Tabelle in der ersten belgischen Fußball-Liga an. Während Aufsteiger RFC Seraing aus Lüttich Zulte Waregem mit 5:1 zerlegte, entließen die Lokalrivalen von Standard nach dem Desaster in Mechelen am vergangenen Freitag ihren Trainer Mbaye Leye.