Hat die belgische Regierung Geld für die Finanzierung von Coronatests verschwendet?

Die belgische Bundesregierung hat 2020 rund 20 Mio. € an Steuergeldern für Coronatests ausgegeben, die nicht durchgeführt wurden. Die flämischen Nationaldemokraten N-VA, auf belgischer Bundesebene in der Opposition, hatten dies nach einer entsprechenden Antwort auf eine parlamentarische Frage kritisiert. Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) sagte am Montag gegenüber VRT NWS, dass die Mittel für die Universitäts-Laboratorien, die diese Tests durchführen, heruntergeschraubt werden.