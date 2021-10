Kronprinzessin Elisabeth beginnt ihr Studium am Lincoln College an der Universität von Oxford

Belgiens Kronprinzessin Elisatbeth (19) beginnt in dieser Woche ihr Politik- und Geschichte-Studium. Ein VRT-Kamerateam begleitete die Prinzessin in der vergangenen Woche einige Tage in Oxford und bei einem ersten Rundgang durch ihr neues Zuhause, wo sie in den kommenden drei Jahren studieren wird. Die Videos sind in Englisch.