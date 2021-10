Pandora Papers: Neue Dokumente zu Steuerparadiesen - Auch rund 1.200 Belgier werden genannt

30.000 Belgier

In den rund 12 Millionen Dokumenten tauchen die Angaben von etwa 30.000 Belgiern auf und darunter befinden sich die Namen von 1.217 Landsleuten, die mehr oder weniger prominent sind. Dabei sind 30 Personen, die bereits in den Panama Papers aufgetaucht waren. Die beteiligten belgischen Medien wollen am Dienstag einige Namen nennen.

Bekannt ist nur so viel, dass wieder die reichsten Familien des Landes darunter sind, aber auch ein Krimiautor, ein Chirurg, ein Professor, ein Rapper aus Brüssel, ein Radiomoderator, IT-Fachleute, ein junger Bitcoin-Millionär und der Betreiber eines Anlageberatungsführers, ein Radiomoderator und auch ein Prinz sowie Mitglieder von französischen oder niederländischem Adel, die sich in Belgien niedergelassen haben. Nicht zuletzt tauchen auch die Namen von Kriminellen aus der hiesigen Drogenszene auf.