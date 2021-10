60 % der flämischen KMU würden eine Impfpflicht für ihre Mitarbeiter befürworten

In Belgien sprechen sich durchschnittlich 56 % der KMU-Manager für eine Impfpflicht am Arbeitsplatz aus. In Brüssel sind 45 % dafür, einer von fünf Unternehmern ist dagegen und ein Drittel ist neutral. In der Wallonie ist der Trend genau derselbe. In Flandern sind zwei Drittel der KMU (64 %) für eine Impfpflicht am Arbeitsplatz, einer von zehn ist dagegen und ein Viertel ist neutral.

In Belgien ist es Arbeitgebern jedoch nicht gestattet, Informationen über den Impfstatus ihrer Angestellten zu verlangen, und eine Verpflichtung kommt derzeit nicht in Frage, fügt SD Worx hinzu.

Arbeitgeber (mit mindestens 50 Beschäftigten) können sich jedoch jetzt bei ihrem eigenen Arbeitsmediziner (oder bei einem externen Dienst für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), über den allgemeinen (und nicht den individuellen) Impfschutz ihrer Mitarbeiter informieren.