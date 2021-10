Abel Demeestere zum besten Chefkoch Belgiens gekürt

Der neue Stern in der höchsten Liga der belgischen Chefköche ist erst 22 Jahre alt und kommt aus Heverlee in Flämisch-Brabant. Abel Demeestere (Foto), der für das Gourmetrestaurant Hof van Cleve in Kruisem kocht, hat am Montag die Juroren des Wettbewerbs “Premier cuisinier de Belgique 2022” begeistert und den vom Gastronomieverband Prosper Montagné organisierten Concours gewonnen. Seine Kollegin Laurence De Smet wurde zur "besten Jungköchin" gekürt.