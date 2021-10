In Brüssel wird ein Teil der Senne wieder freigelegt

Die Senne, ein Nebenfluss der Dyle, der vor 150 Jahren noch durch die belgische Hauptstadt floss, ist am Dienstag in Stadtteil Neder-Over-Heembeek im Nordwesten von Brüssel wieder freigelegt worden. Dass der Fluss wieder an die Oberfläche kommt, soll die Wasserqualität und Artenvielfalt verbessern.