Solvay-Erben, Diamantenhändler, Ex-VRT-Intendant: erste Belgier aus Pandora Papers bekannt

Die Verfahren, mit denen Aktien in Offshore-Firmen untergebracht werden, um in Belgien keine Steuern zu zahlen, haben am Dienstag für Kontroversen gesorgt. "Es geht uns nicht in erster Linie darum, Namen zu nennen", sagte Journalist Lars Bové von De Tijd. "Wir versuchen, Vorgänge aufzudecken, die sich im Verborgenen abspielen. Unser Ziel ist es, zu zeigen, was in Steueroasen vor sich geht.”

Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V, Foto) sagte, er verfolge die Enthüllungen der Pandora Papers aufmerksam und werde darauf reagieren. "Die Umgehung von Steuern durch Offshore-Konstruktionen ist eine betrügerische Praxis, das ist unbestreitbar", so der Minister. Er betonte die Bedeutung der internationalen Transparenz bei der Bekämpfung von Steuerbetrug.