Staatsschutz bringt Vorsitzenden der Moslemexekutive mit Extremismus in Verbindung

In dem Bericht der Staatssicherheit heißt es, dass "die Sultan-Ahmet-Moschee eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Extremismus in Limburg spielt". Die Staatssicherheit kam zu diesem Schluss aufgrund von Kooperationen, die die Moschee eingegangen ist, insbesondere mit dem so genannten "Islamischen Informationszentrum" (IIC). Dieses Zentrum verbreite Extremismus unter den jungen Leuten in Heusden-Zolder und in der Region, so die Staatssicherheit. Üstün selbst reagierte auf Twitter und sprach von einem Anschlag auf seine Person.