Belgiens Energiewachhund stellt die Frage, ob nicht einige Stromproduzenten von der Energiekrise profitieren

CREG, der Energiewachhund der belgischen Behörden, stellt in einer neuen Studie die Frage, ob nicht einige Unternehmen in unserem Land von den derzeit hohen Energiepreisen an den Weltmärkten profitieren. Einige Stromproduzenten rechnen offenbar höhere Tarife an, obschon deren Kosten gar nicht steigen. Das betrifft sowohl die längst abgeschriebenen Kernkraftwerke, als auch die Offshore-Windkraftanlagen auf hoher See.