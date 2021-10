Hohe Lebenshaltungskosten: Nächste Indexanpassung voraussichtlich bereits im Februar

Index, Schwellenindex - Was ist das?

Der Index, der sich aus einem bestimmten Waren- und Dienstleistungs-Korb zusammenstellt, misst die Teuerungsrate für die Ausgaben bei den hiesigen Haushalten. Übersteigt dieser Wert eine bestimmte Marge, dann steigt auch der Schwellenindex, der im belgischen Bundesland Flandern „Spilindex“ genannt wird. Damit sollen nach „alter Tradition“ die Beamten- und andere Bezüge dem allgemeinen Wohlfahrtsstandard entsprechen.

Der Index-Mechanismus sorgt dafür, dass die Renten und die Sozialbezüge in Belgien und die Beamtengehälter ansteigen. Meist folgt ein Anstieg der Löhne und Gehälter in der Privatwirtschaft eine Zeit lang später, doch dies hängt von den Tarifverhandlungen in den einzelnen Wirtschaftssektoren ab.

Indexbestimmender Warenkorb

Der Warenkorb für den Index beinhaltet rund 600 Produkte und Dienstleistungen und wird zu jedem Jahreswechsel angepasst. Das bedeutet, dass neue Waren und Dienstleistungen hinzukommen, weil diese z.B. trendbestimmend sind oder ein angepasstes Konsumverhalten der Verbraucher mit sich bringen.

Der Index für Löhne und Gehälter, wie er in Belgien gehandhabt wird, ist unter anderem der Europäischen Union und den hiesigen Arbeitgebern ein Dorn im Auge. In Belgien halten unter anderem die Gewerkschaften an diesem System zur Kaufkrafterhaltung der Beschäftigten fest.