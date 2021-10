Kostenloser öffentlicher (Nah-)Verkehr: Kann oder soll Belgien dem Beispiel Luxemburgs folgen?

PS-Parteipräsident Magnette wiederholte diese Woche vor Studierenden der politischen Wissenschaften an der Universität von Gent (UGent) seinen Vorschlag, nach dem die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Belgien nach und nach kostenlos werden soll. Der frankophone Sozialist führt zur Begründung seines Vorstoßes sowohl soziale, als auch ökologische Gründe an.

Die Kosten würden sich in Grenzen halten, so Magnette. Er veranschlagt rund 150 Mio. € pro Jahr, was in etwa 5 % des Haushalts der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB entsprechen würde. Bis 2030 soll das vonstattengehen, damit man auch im Hinblick auf das Vorhaben, in Belgien bis 2050 CO²-neutral zu sein, eine weitere Lösungsmöglichkeit habe.

Die einen begrüßen dies, denn damit würden wohl einige Autofahrer öfter auf die Bahn oder auf Busse umsteigen, doch andere äußern auch Kritik an diesem Vorhaben, wie z.B. Katrien De Langhe, Transport-Ökonomin an der Antwerpener Uni. Sie stellt sich u.a. die Frage, ob dies der richtige Weg sei, Mobilität auf diese Art und Weise zu stimulieren und auch, ob die Zahlen, die Magnette vorlegt, der Realität entsprechen.