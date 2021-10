Antwerpens Staatsanwaltschaft ahndet Verstöße gegen das Antirassismus-Gesetz auch mit Besuchen im Holocaust-Museum

Die Staatsanwaltschaft Antwerpen wird Personen, die gegen die Rassismus-Gesetzgebung in Belgien verstoßen, neben ihrer Bestrafung auch dazu verpflichten, dem Holocaust-Museum Kaserne Dossin in Mechelen (Provinz Antwerpen) einen Besuch abzustatten. Dort können sie an Workshops teilnehmen, wodurch wiederum die juristische Strafe ausgesetzt werden könnte.