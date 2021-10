Belgien unterstützt ein Verbot des chemischen Stoffes PFAS auf europäischer Ebene

Belgien hat am Donnerstag im Europäischen Rat das Verbot des chemischen Stoffes PFAS auf EU-Ebene unterstützt. Dies ist eine Bezeichnung für chemische Produkte bzw. Kunststoffe, die sich in der Natur nicht auflösen und deshalb auch „forever chemicals“ genannt werden. Zu dem PFAS-Stoffen gehört auch PFOS, das rund um das Chemiewerk von 3M in Zwijndrecht bei Antwerpen (Foto) für einen Umweltskandal sorgte.