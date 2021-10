Explosion in einem Industrieofen fordert ein Menschenleben und vier Verletzte

Bei Thermo Clean in Heusden-Zolder werden Metalle in extrem heißen Ofen von Lacken und Farben befreit. In einem der Öfen war am Morgen Hochdruck entstanden. Als ein Mitarbeiter des Unternehmens den Ofen öffnete, explodierten die heiße Luft und die freigekommenen Gase. Die Feuerwehr sicherte den Ort der Explosion ab. Ein Sachverständiger muss jetzt prüfen, ob die Explosion die Stabilität der Werkshalle und der angrenzenden Werksgebäude nicht beeinträchtigte.