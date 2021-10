Wie steht es um das Verhältnis zwischen der Jugend und der Polizei?

Der flämische Jugendrat will etwas an Misstrauen zwischen jungen Menschen und der Polizei unternehmen. Sowohl in Flandern, als auch in Brüssel ist das Verhältnis angespannt. Ein Problem ist zum Beispiel das Thema Polizisten im Einsatz mit Handys zu filmen. Junge Leute wollen sich so gegen die Polizei absichern und Beweise sammeln, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen.