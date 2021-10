Albtraum: Nach einem Vorsprung verlieren die Roten Teufel mit 2:3 gegen Frankreich

Von dieser ersten Halbzeit hätte niemand geträumt: Auf Augenhöhe treffen die Roten Teufel auf die Franzosen und erzielen innerhalb von drei Minuten zwei Tore. In der zweiten Halbzeit ist der Druck der “Bleus” zu groß und der Europameister schießt ein Tor und einen Elfmeter. In den letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit wird ein zweites Tor von Lukaku wegen Abseits nicht anerkannt. In der 90. Minute schießt Hernandez Frankreich ins Finale.