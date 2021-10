Formidable! Stromae feiert sein Come-back als Hauptact auf dem Festival Werchter Boutique 2022

Aber es war vor allem "Racine Carrée", das seinen Status als echter Weltstar bestätigte. Es verkaufte sich mehr als 2,5 Millionen Mal und Stromae tourte zwei Jahre lang durch die Welt, mit Stationen in London, in New York, wo er im Madison Square Garden auftrat, sowie in Kinshasa und Kigali in Afrika. Danach wurde es lange Zeit still um den Künstler, der gesundheitlich an den Folgen eines Malariamedikaments und eines Burn-outs litt.

Während seiner musikalischen Ruhepause widmete sich Stromae vor allem seiner Modemarke Mosaert und drehte Musikvideos, unter anderem für Billie Eilish und Dua Lipa.