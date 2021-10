Immobilienpreise steigen immer weiter, auch Baugrundstücke und Garagen sind gefragt

In Brüssel (im Schnitt 531.250 Euro für ein Haus), Wallonisch-Brabant (385.387 Euro) und Flämisch-Brabant (383.079 Euro) oben Provinzhauptstadt Leuven) sind die Häuser im Durchschnitt am teuersten. Wenn es um Eigentumswohnungen geht, liegt Westflandern (287.070 Euro für eine Wohnung) an der Spitze, was offensichtlich mit dem Markt der Ferienwohnungen an der Küste zu tun hat. Die günstigsten Häuser und Wohnungen in Belgien gibt es in den wallonischen Provinzen Hennegau (174.964 Euro für ein Haus) und Lüttich (214.719 Euro). Den stärksten Preisanstieg verzeichneten die Notare in Flämisch-Brabant und Ostflandern.