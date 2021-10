Nach Evakuierung und Lockdown in Kortrijk und Waregem: 18-Jähriger hatte Luftdruckgewehr

Ein 18-jähriger Mann, der am Donnerstag in einer groß angelegten Polizeifahndung in Kortrijk und Waregem (beide Westflandern) festgenommen wurde, war mit einem Luftdruckgewehr bewaffnet. Der junge Mann, der Berichten zufolge, psychische Probleme hat, wurde am Donnerstagabend im Dorf Avelgem festgenommen.