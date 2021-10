BOZAR hat noch nie so viele Eintrittskarten verkauft: Retrospektive David Hockney eröffnet

Der Brüsseler Palast für Schöne Künste (BOZAR) hat noch nie so viele Eintrittskarten wie für die Ausstellung über den britischen Maler David Hockney verkauft. Die Retrospektive wurde am Freitag offiziell eröffnet und läuft noch bis zum 23. Januar 2022. König Filip und Königin Mathilde durften die Bilderschau bereits am Donnerstagabend besuchen.