Haftbefehl gegen jungen Mann, der Hochschule mit Waffe aufsuchte - Großfahndung hätte vermieden werden können

Der junge Mann, der am Donnerstag mit einem Luftdruckgewehr eine Hochschule in Kortrijk aufsuchte und danach ebenfalls Waregem unsicher machte, ist in Haft genommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft am Samstag mitgeteilt. Ein Psychiater und ein Psychologe wurden mit der Untersuchung seines Geisteszustandes beauftragt.