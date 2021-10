Kaum Angebot und hohe Nachfrage: Gebrauchtwagen sind heute teurer als vor Corona

Wer heute einen Gebrauchtwagen kaufen will, muss in der Regel viel tiefer in die Tasche greifen als vor der Corona-Krise. Preiserhöhungen von 10 Prozent und mehr für neuere Modelle, Benziner und SUVs sind nach Angaben der Mobilitätsexperten Traxio und Febiac nicht ausgeschlossen.

"Wir beobachten seit einigen Monaten ein Spannungsverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage", sagt Filip Rylant, Sprecher von Traxio. Der Grund ist der Mangel an Computerchips: "Während der Corona-Krise wurden weniger Autos produziert. Die Autofabrikanten haben weniger Computerchips bestellt. Andere Hersteller von elektronischem Material haben den Platz eingenommen.”

Die Autofabrikanten müssen auf ihre Chips warten. Das bedeutet auch, dass der Verbraucher seinen Neuwagen nicht so schnell geliefert bekommt und also weniger Gebrauchtwagen auf dem Markt gelangen. Außerdem werden die Leasingverträge verlängert, so dass auch von dieser Seite weniger Mittelzufluss zu verzeichnen ist, stellt Traxio-Sprecher Rylant fest.