Neuer Rekord von Stellenangeboten in Flandern: positive Entwicklung, aber große Herausforderung

Die Zahl der Stellenangebote in Flandern hat im September mit fast 38.000 Angeboten einen neuen Rekord erreicht. Das sind 11.000 mehr als vor der Corona-Krise (20219), so die Erhebungen des flämischen Arbeitsamtes, die am Freitag von der flämischen Arbeitsministerin Hilde Crevits (CD&V) veröffentlicht wurden.