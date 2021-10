Offiziell: Ab dem 15. Oktober ist der Gesundheitspass Pflicht, um Brüsseler Cafés zu besuchen

Das Brüsseler Parlament hat am Freitag die Erweiterung des Covid-Safe-Tickets (CST) in der Region Brüssel für einen Zeitraum von drei Monaten genehmigt. Die Verpflichtung tritt am 15. Oktober in Kraft und betrifft verschiedene Sektoren, darunter Hotels und Restaurants, Nachtclubs und Fitnesszentren. Die Corona-Pass-Pflicht gilt für alle Bürger über 16 Jahren.