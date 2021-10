Deutlich weniger Fahrgäste in Zügen im Jahr 2020, dafür nicht weniger Vorfälle

Die Zahlen sind interessant, weil 2020 viel weniger Züge gefahren sind, sagt Jef Van den Bergh. Während des coronabedingten Lockdowns sank die Zahl der Passagiere auf 10 Prozent der Anzahl Passagiere vor der Krise. Bis Anfang Oktober 2020 stieg die Zahl wieder auf 68 Prozent, fiel aber bis zum Jahresende wieder auf 40 Prozent zurück.

Konflikte über Fahrkarten sind eine der Hauptursachen für gewalttätige Zwischenfälle. "Eine mögliche Erklärung ist die vorübergehende Aussetzung der Fahrkartenkontrolle während der ersten Schließung. Diese Kontrollen wurden am 19. Juni 2020 wieder aufgenommen. Viele Passagiere ohne Ticket wurden vielleicht von den neuen Kontrollen ab dem 16. Juni überrascht, was zu mehr Vorfällen geführt hat", so Van den Bergh.

"Dies erklärt jedoch nicht, warum die Zahl der Taschendiebstähle so hoch geblieben ist, insbesondere bei den Abstandsregelungen."