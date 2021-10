Frankreich verschärft Grenzkontrollen: "50 % der Migranten kommen über Belgien"

Frankreich und das Vereinigte Königreich werden nach wie vor mit dem Problem der Migranten konfrontiert, die den Ärmelkanal nach England überqueren wollen.

In diesem Jahr haben bereits rund 17.000 Migranten die Überfahrt in kleinen Booten geschafft. Das ist doppelt so viel wie im letzten Jahr. Die Briten haben die Franzosen dafür kritisiert, dass sie nicht genug getan hätten, um die Überfahrten zu verhindern. Frankreich wiederum zielt nun auf Belgien.

Erst gestern zeigte der britische Sender Sky News Bilder von Migranten, die in ein Boot steigen, während die französische Polizei zuschaut.