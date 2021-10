Belgischer Glaziologe sieht Gletscher in den Schweizer Alpen  immer schneller schmelzen

In knapp 20 Jahren ist ein Kilometer des Schweizer Morteratschgletschers geschmolzen. Zum Vergleich: Zwischen 1860 und 2000, also in 140 Jahren sind zwei Kilometer des Gletschers geschmolzen. Die Gletscher verschwinden also immer schneller, stellt der Glaziologe Philippe Huybrechts von der flämischen Universität VUB fest: "Die globale Erwärmung findet vor unseren Augen statt. “