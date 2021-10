Nations League: Belgien strandet beim Kleinen Finale gegen Italien auf dem vierten Platz

Nach der schmerzhaften Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich mit 2:3 muss sich Belgien jetzt auch mit einem 2:1 gegen Italien geschlagen geben. Das Kleine Finale wurde am Sonntagnachmittag in Turin ausgetragen. Der Ehrentreffer von Charles De Ketelaere in der 86. Minute kam zu spĂ€t.Â