Start der Waldwoche: 22.000 Bäume werden in Flämisch-Brabant gepflanzt

Zum Start der Waldwoche (Week van het bos) haben die flämische Umweltministerin Zuhal Demir und für Flämisch-Brabant zuständige Minister Ben Weyts (beide N-VA) beschlossen, 2 Millionen Euro in neun Standorte zu investieren. In den an Brüssel angrenzenden Gemeinden von Flämisch-Brabant sollen zusätzliche Grünflächen geschaffen werden, insgesamt so groß wie 70 Fußballfelder.