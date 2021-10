Über 80 Organisationen organisieren Klimamarsch in Brüssel: Politik soll endlich handeln

Die belgische Regierung hatte am Freitag noch ihre Klimaziele bekräftigt. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen um 50 Prozent gesenkt werden. In Zahlen ausgedrückt sind es, verglichen mit 1990, rund 230 Millionen Tonnen CO2 weniger. Im Mittelpunkt der belgischen Klimapolitik steht der Verkehr: Lastwagen und Privatfahrzeuge sind zusammen für rund ein Drittel der Treibhausemissionen in Belgien verantwortlich. Deswegen will die Bundesregierung mehr Elektrofahrzeuge in Umlauf bringen und mehr Personen und Güter mit der Bahn befördern.

Beim UN-Klimagipfel in Glasgow muss Belgien seinen Klimaplan vorstellen.