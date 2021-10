Aufruf an die jugendlichen Klimaaktivisten: "Bitte nicht mehr die Schule schwänzen"

Am Rande der Klima-Demonstration am vergangenen Sonntag in Brüssel sagte Anuna De Wever, eine der führenden Klimaaktivistinnen in Belgien, dass sie bald wieder zu Aktionen aufrufen werde, bei denen zum Schule schwänzen aufgerufen werde. Flanderns Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA) hält davon nicht besonders viel. Inzwischen bekommen Belgiens grüne Parteien Schwierigkeiten mit Umwelt- und Klimaschützern.