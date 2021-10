Viele Mahlzeiten-Fahrradkuriere in Brüssel sollen illegale Einwanderer sein

Ein Großteil der Fahrradkuriere, die in Brüssel Mahlzeiten ausliefern, sind Einwanderer, die illegal ohne Papiere in Belgien leben und die unter erbärmlichen Umständen arbeiten und wohnen. Dies meldet die frankophone Brüsseler Tageszeitung Le Soir. Nach Recherche dieser Zeitung gibt es in der Hauptstadt einen regelrechten Markt für falsche Accounts bei Lieferplattformen wie Deliveroo oder Uber Eats.