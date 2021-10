Flandern: Der umstrittene Sprachtest in den Kindergärten kann angewendet werden

Über den „Koalatest“ - ein zentrales flämisches Sprachenscreening, dass das Zentrum für Sprache und Unterricht der Katholischen Universität Löwen (KU Leuven) entwickelt hat - sollen bei den Kindern im letzten Jahr vor der „großen Schule“ eventuelle Sprachmängel festgestellt werden.

Der Niederländisch-Test besteht aus 6 Teilen, die von normalen Ereignissen in den Klassen ausgehen: Ein Test mit einem Hula-Hop-Reifen, eine Tiergeschichte, eine Bastelaufgabe, eine Turnstunde, ein unaufgeräumter Speiseraum, die Bibliothek der Klasse und ein Geburtstag in der Klasse. Dabei geht es jeweils um bestimmte Aufgaben: zuhören, machen, suchen oder auswählen. Die Kinder legen einen Teil dieses Testparcours einerseits in kleinen Gruppen, andererseits aber auch individuell zurück.

Nach diesen Tests werden die Kinder über einen Farbcode bewertet. Kinder, die grün bekommen, haben eine ausreichende Sprachfähigkeit für ihr Alter. Kinder mit orangen oder roten Codes müssen zusätzlich begleitet werden: Orange bedeutet mehr Aufmerksamkeit für Sprache und Rot bedeutet, dass das Kind individuell oder in kleinen Gruppen eine Art Sprachbad bekommen muss. Am Ende dieses letzten Kindergartenjahres urteilt ein Klassenrat des Lehrpersonals darüber, ob das jeweilige Kind ins erste Schuljahr gehen darf oder noch nicht.