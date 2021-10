Gremium MC, ein umstrittener Motorradclub aus Deutschland, eröffnete ein Clubhaus in Diest

Am vergangenen Samstag nahmen rund 100 Personen an der Eröffnung des Clubhauses des Gremium MC in Diest teil, darunter zahlreiche Rocker aus Deutschland. Das ist kaum ein Zufall, denn das neue Chapter in Diest ist ein Ableger des aus Deutschland stammenden Clubs.

Der Gremium MC ist in Deutschland als kriminelle Organisation registriert und damit wollen die Biker in Diest nichts zu tun haben. Sie seien brave Familienoberhäupter, bei denen Arbeit und Familie an erster Stelle stünden, hieß es dazu an der Halensebaan. Die 11 Mitglieder des Gremium MC in Diest wollen sich in ihrem Clubhaus einmal pro Monat zu einer Versammlung treffen und die Nachbarn des Chapters hätten nichts zu befürchten, auch nicht in Sachen Lärmbelästigung.