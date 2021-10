Polizei ermittelt: Videos zeigen, wie ein Unbekannter in Brüssel mit einer Kalaschnikow in die Luft schießt

Die Brüsseler Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, nach dem in den sozialen Netzwerken Videos aufgetaucht sind, die zeigen, wie jemand mit einer Kalaschnikow (oder etwas, das so aussieht) in die Luft schießt. Die Videos wurden offenbar am Antwerpsesteenweg in Brüssel aufgenommen. Im Verdacht steht ein von den Behörden nicht genehmigter Dreh eines Videoclips für einen Brüsseler Rapper.