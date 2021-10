Wie eine Postkarte von 1942 die Nachkommen eines ermordeten Juden und einer "Heldin" zusammenbringt

Nachgeforscht und eine schöne Ehrung

Forscher des Holocaust-Museums in der Kaserne Dossin in Mechelen und der Heimatverein von Linter, zu dem das Dorf Drieslinter in Flämisch-Brabant gehört, haben inzwischen auch den Sohn von Jeanne Roosen, der Frau, die die Postkarte 1942 fand und bei der Post aufgab, gefunden. Dieser verstarb bereits vor 19 Jahren. Doch dessen Witwe, Yvette Beelen, traf am Wochenende Jean „Jeannot“ Larchy, den Sohn von Moïse.

Übrigens, Yvette Beelen, die Schwiegertochter von Jeanne Roosen, wusste bis vor kurzem noch nichts von der „Heldentat“: „Sie hat da nie ein Wort drüber verloren. War das unbewusst oder musste sie es verschweigen? Das weiß ich nicht. Ich habe oft gedacht, dass sie selbst vielleicht jemanden versteckt hat, doch das hat sie niemals erzählt.“

Yvette Beelen, Jean Larchy, Historiker der Kaserne Dossin, der Heimatverein von Linter und Vertreter der Gemeinde legten am Sonntag in Orsmal bei Linter am Kriegsdenkmal Blumen nieder. „Dies ist eine Ehrung der jungen Jeanne, die mit einer simplen Geste der jüdischen Familie des ermordeten Moïse ein Andenken schenkte.“, so Barbarn Porteman vom Holocaust-Museum in Mechelen. Yvette Beelen sagte dazu bewegt: „Mein Mann ist inzwischen schon 19 Jahre lang tot. Aber dass seine Mutter doch noch so geehrt wird, dass finde ich sehr rührend…“