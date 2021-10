Corona in Belgien: Wieder etwas mehr neue Ansteckungen und Sterbefälle

Zwischen dem 5. und dem 11. Oktober meldeten die Krankenhäuser in Belgien pro Tag durchschnittlich 57 Einlieferungen von neuen Corona-Patienten. Das sind 3 % weniger als in der Woche davor. Aktuell werden hier 742 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich 198 Patienten auf Intensivstationen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden in unserem Land 80.267 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt.

Die Zahl der Sterbefälle aufgrund von Corona steigt weiter leicht an. In den vergangenen 2 Wochen starben in unserem Land täglich durchschnittlich 9 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung - ein Anstieg um 9 % gegenüber der Vorwoche. Demnach sind in Belgien bisher 25.695 Corona-Patienten an diesem Virus gestorben.

Die Zahl der neuen Ansteckungen ging in den letzten beiden Wochen wieder leicht nach oben. Pro Tag werden etwas über 2.000 Personen in Belgien positiv auf Corona getestet - 8 % mehr als in der Vorwoche. Bei den Coronatests in den letzten beiden Wochen lag die Positivitätsrate bei 5 % lag. Der R-Wert in unserem Land liegt aktuell bei 0,99 ist also wieder etwas heruntergegangen.

Bisher sind in Belgien 8.466.225 Personen vollständig gegen das Coronavirus Covid-19 geimpft. Das entspricht 73 % der Gesamtbevölkerung bzw. 85 % der erwachsenen Bevölkerung.