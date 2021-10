Die belgische Regierung einigt sich nach langen Verhandlungen auf einen Haushalt

Arbeitsmarktreform

Die Regierung schafft Rahmenbedingungen, mit denen es möglich wird, eine Arbeitswoche von 38 Stunden in 4 Tagen abzuleisten. Hierzu werden aber noch die entsprechenden Modalitäten mit den Sozialpartnern (Arbeitgeber und Gewerkschaften) besprochen. Weiter wird eine Art „interregionale Mobilität von Arbeitslosen“ eingeführt. Das bedeutet, dass Arbeitslose aus der Wallonie oder aus Brüssel dazu angeregt werden sollen, in Flandern Jobs anzunehmen. Zudem erhalten die Länder und Regionen mehr Autonomie in Sachen Arbeitsmarkt.



Mit einem neuen Plan wird auch das Problem der sogenannten „Engpassberufe“ angepackt. Das sind Jobs in Sektoren, in denen es zu viele offene und unbesetzte Stellenangebote gibt. Arbeitnehmer erhalten in Zukunft ein individuelles Ausbildungsrecht von 5 Arbeitstagen pro Jahr. Arbeitnehmer, die über eine Entschädigung entlassen werden, erhalten eine höhere Prämie, wenn sie sich sofort für Weiterbildungen oder Umschulungen anmelden.

In Sachen Abendschichten und Nachtarbeit im E-Sektor werden neue und flexiblere Modalitäten mit den Sozialpartnern besprochen. Aus dem Plan für die Arbeitsmarktreform wird der Begriff „Sonntagsarbeit“ gestrichen. Die Freistellung von Sozialbeiträgen von neuen Arbeitgebern bei der ersten Personaleinstellung bleibt bestehen, wird aber auf einen Höchstbetrag von 4.000 € beschränkt. Um Missbrauch vorzubeugen, werden diesbezüglich Maßnahmen ergriffen.