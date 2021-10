Belgische Bahn: Ostende ohne Züge - Lockerungen der Coronaregeln im Zug

Die Stadt Ostende ist sauer auf die belgische Bahn. Infrabel, der Infrastrukturdienstleister der Bahngesellschaft NMBS/SNCB, wird während der Herbstferien zu Allerheiligen (1. bis 6. November) Arbeiten an den Gleisen in Richtung Ostende durchführen. Das bedeutet, dass die Züge in Brügge enden und dass die Fahrgäste mit Bussen zu ihrem Ziel gebracht werden. Inzwischen hat die Bahn auch ihre Coronaregel etwas gelockert.