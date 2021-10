Endlich eine Ehrung für die im Koreakrieg gefallenen belgischen Soldaten

Die ersten belgischen Soldaten, die im Koreakrieg gefallen sind, haben in diesen Tagen eine Würdigung durch das Anbringen einer sogenannten „Pro Patria“-Plakette an ihren Gräbern erhalten. An diesem Mittwoch war das der Fall u.a. auf Friedhöfen in Sint-Lambrechts-Woluwe in Brüssel und in Hasselt in der Provinz Limburg (Fotos). Diese späte Ehrung ist eine Initiative des War Heritage Institute, die historische Abteilung des belgischen Verteidigungsministerium und des Armeemuseums in Brüssel. Beide Einrichtungen kümmern sich um das historisch-militärische Kulturerbe in unserem Land.