Ist der belgische Haushalt 2022 auch ein klimafreundlicher Haushalt?

In Sachen Umwelt und Nachhaltigkeit sieht der Haushalt 2022 alleine 1 Mia. € konkret für eine „nachhaltige Zukunft“ vor. 250 Mio. € fließen in einen „Mobilitätsswitch“ in Richtung Eisenbahn ein: Mehr und bessere Züge, eine verbesserte Zugänglichkeit zu den Bahnhöfen, eine Verstärkung der internationalen Bahnverbindung zwischen Belgien und Luxemburg sowie eine deutliche Erweiterung des Nachtzugverkehrs.

Bis 2030 will die Bundesregierung den Gütertransport per Bahn fördern und doppelt so viele Waren und Güter auf der Schiene transportieren. Damit sollen bis zu 15.000 LKW von der Straße abgezogen, Staus vermieden und die CO2-Bilanz um 1 Mio. Tonnen verbessert werden.

Bundesverkehrs- und Vizepremierminister Georges Gilkinet (Ecolo) sagte dazu: „Das ist gut für das Klima, für die Wirtschaft und für die Verkehrssicherheit und jeder Euro, den man in die Eisenbahn investiert, sorgt mit 3 € für neue Arbeitsplätze.“